Семь человек получили травмы в ДТП на трассе в Вологодской области

31.12.19 10:33

© РИА Новости. Саид Царнаев

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Семь человек, из них трое детей, получили травмы в столкновении автомобилей на трассе в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник около 00.35 мск на 185 километре автодороги Вологда - Новая Ладога. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем "Хенде" не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась с "Хондой" под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также семилетний мальчик и 39-летний мужчина, ехавшие в "Хенде", 35-летняя женщина, четырехлетняя девочка и семилетний мальчик, находившиеся в салоне автомобиля "Хонда".

Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.