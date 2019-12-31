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31.12.19 10:48
Ученые согласовали окончательные параметры новосибирского синхротрона СКИФ
В заседании приняли участие представители Института ядерной физики им. Г.И.Будкера, Института катализа им. Г.К.Борескова, Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева, Института гидродинамики им. М.А.Лаврентьева, Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова, Института неорганической химии им. А.В.Николаева, Института химии твердого тела и механохимии, Конструкторско-технологического института научного приборостроения и др.
"Основной целью итогового, последнего в 2019 году, заседания НКС стало окончательное согласование структуры, конфигурации и параметров комплекса, а также основных производственных технологий и предполагаемой программы импортозамещения", - говорится в сообщении.
К окончанию строительства команда проекта ставит себе задачу не только выйти на заявленный 90% объем отечественных материалов и оборудования, но и подготовить производственные мощности для серийного выпуска высокотехнологичных компонентов комплекса для дальнейшего освоения зарубежных рынков.
По итогам обсуждения участники решили максимально унифицировать элементы ускорительного комплекса для обеспечения требуемой скорости производства (отладки последующего серийного производства) и монтажа, а также обеспечения высокой многозадачности и технологической взаимозаменяемости ключевых станций.
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Предварительный график ввода станций в эксплуатацию предполагает запуск секций 1-2-3 станции 1-2 (первый пусковой комплекс) в срок до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены все шесть станций первой очереди в базовом функционале.
Как сообщалось, часть оборудования для СКИФа уже разработана в Институте ядерной физики.
Ранее новосибирский губернатор Андрей Травников заявил журналистам, что строительство СКИФ должно начаться в следующем году. К настоящему времени началась разработка проектно-сметной документации, а также производственной базы.
СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском.
Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и т.д.
Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.
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