Эксперимент с новой технологией по ремонту дорог в Томской области даст результаты в 2021г

31.12.19 11:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) оценит результаты применения новой технологии ремонта дорог на "экспериментальном километре" в 2021 году, сообщил ректор вуза Виктор Власов в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь".

"Мы выбрали участок, в этом году изучали грунты. Сейчас мы прорабатываем техническое задание на укладку дороги - какие именно материалы использовать, решаем другие вопросы. План действий таков: в следующем году эта дорога будет укладываться, причем мы заложим в нее датчики. В 2021 году снимем параметры - как дорога "дышит" и себя вообще чувствует", - сказал Власов.

По его словам, если используемые при ремонте материалы покажут положительные результаты, то строительство дорог затем будет вестись по новым технологиям. Предполагается, что использование новых методов продлит срок службы дорог в 1,5-2 раза.

"Вообще сейчас иначе стали строить дороги: если раньше было больше связующего материала, дороги были гладкими и мягкими, то теперь речь идет о другом составе: используется больше щебня. Да, дорога более шероховатая, но она теперь лучше "стоит", срок службы минимум 5 лет, а раньше - 3 года и все, колея, разбитость шипами, дорогу нужно переделывать", - добавил ректор ТГАСУ.

Власов также подчеркнул, что при укладке любой дороги необходимо учитывать районирование, особенно в таких регионах, как Томская область, где грунт на протяжении дороги может несколько раз поменяться: стать болотистым или сыпучим.

"Наши ученые по заданию Росавтодора провели работу по уточнению и детализации дорожно-климатического районирования, выделив 112 дорожных районов Западной Сибири. Часть выводов уже нашла свое отражение в стандартах дорожных организаций", - добавил он.

Как сообщалось, ТГАСУ проведет эксперимент по ремонту дорог с применением асфальтогранулобетона - устаревшего асфальтобетонного покрытия, потерявшего несущую способность после фрезерования и получения асфальтобетонной крошки. Ценность такой крошки - в содержании остаточной доли битума, благодаря чему конструктивный слой получается более связанным и плотным в сравнении с обычным слоем из зернистых материалов, не обработанных битумом.

Экспериментальный ремонт пройдет на четырех участках общей протяженностью 1 км.

Томский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1952 году, является одним из ведущих строительных вузов РФ. ТГАСУ входит в топ-100 национального рейтинга университетов, подготовленного Международной информационной Группой "Интерфакс".

Полный текст интервью доступен на сайте www.interfax-russia.ru