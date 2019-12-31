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31.12.19 10:56

Калининградскую область на зимних каникулах посетят 45 тыс. туристов

© РИА Новости. Игорь Зарембо
31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области ожидают, что в период новогодних каникул в регион приедут 45 тыс. туристов, сообщила пресс-служба губернатора.

"Предварительный прогноз в 45 тыс. туристов сделан в региональном министерстве по культуре и туризму на основе различных данных. Так, по информации представителей гостиничного бизнеса в Калининграде на период новогодних праздников забронировано около 90 % номерного фонда отелей и гостиниц", - говорится в пресс-релизе.

Большое количество гостей целенаправленно едет в регион для участия в различных культурно-массовых мероприятиях. В новогодние каникулы запланирована насыщенная программа, всего состоится более 130 праздничных мероприятий. Большинство из них пройдет на площадках и при активном участии учреждении культуры Калининградской области.

Среди наиболее интересных новогодних мероприятий для жителей региона и туристов можно отметить Новогоднюю ярмарку на острове Канта, которая будет работать до 8 января, гастрономический проект Kaliningrad Street Food. В Светлогорске в период со 2 по 8 января раскинет свои шатры Фестиваль зимних напитков. Также подготовлены интересные новогодние программы для детей и взрослых в театрах, филармонии и музеях.

Как сообщалось, ожидается, что по итогам 2019 года Калининградскую область посетит 1 млн 740 тыс. туристов.

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