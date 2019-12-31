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31.12.19 11:10
Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП с автобусом в ХМАО
"Четыре пациента госпитализированы: один - в состоянии тяжелой степени тяжести, трое - в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления МВД по ХМАО, еще восемь пострадавших лечатся амбулаторно.
"По факту ДТП проводится проверка. Процессуального решения пока не принято", - добавили в управлении.
Как сообщалось, в понедельник вечером автобус, перевозивший рабочих с месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, врезался в ехавший впереди грузовой трал.
По данным полиции, пострадало 12 человек, в том числе водитель автобуса. При этом у восьмерых - легкие ушибы.
Проверку по факту ДТП проводит окружная прокуратура.
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