СКР: 13 человек пострадали в аварии с автобусом в Тульской области

31.12.19 11:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Тульской области начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Новомосковске с участием рейсового автобуса, при котором пострадали люди.

"В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе один ребенок", - сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Ранее со ссылкой на данные полиции сообщалось о восьми пострадавших.

Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщалось, авария произошла в понедельник 30 декабря. На въезде в Новомосковск водитель автобуса не справился с управлением, в итоге машина завалилась набок. В салоне находилось более 40 пассажиров. Около десятка из них получили незначительные ушибы. Ребенок 12 лет с травмами госпитализирован.