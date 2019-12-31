Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.12.19 11:20

Воронежский "Электросигнал" планирует привлечь кредит на 400 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Астапкович
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет директоров ОАО "Электросигнал" (входит в концерн "Созвездие") на заседании 30 декабря одобрил сделку по привлечению в Новикомбанке кредитной линии с лимитом задолженности 400 млн рублей, сообщается в материалах "Электросигнала".

Заемные средства привлекаются для финансирования расходов, связанных с выполнением обязательств по контрактам.

По кредитной линии предусмотрены транши сроком до 365 дней (под процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,45% годовых) и до 730 дней (под процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,75% годовых). Срок действия каждого транша определяется в зависимости от сроков поступления выручки по контрактам, закрепленным в качестве источника погашения задолженности.

Дата окончательного погашения кредитной линии - не позднее 23 сентября 2022 года.

При этом отмечается, что срок погашения может быть пролонгирован по согласованию с кредитором в случае предоставления документального подтверждения изменения графиков поставки/исполнения работ/оплаты по контрактам.

ОАО "Электросигнал" выпускает оборудование для автоматической системы управления общевойсковыми соединениями "Акведук" Минобороны РФ.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в РФ. До недавнего времени концерн входил в "Объединенную приборостроительную корпорацию" (ОПК), в составе которой в 2017 году был интегрирован в объединенный холдинг "Росэлектроника" в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера "Ростеха".

Новикомбанк по итогам трех кварталов 2019 года занимает 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.12.19 10:11
Общественный транспорт Москвы будет бесплатно работать всю новогоднюю ночь
.
  31.12.19 10:07
Особый режим безопасности вводится в центре Москвы на новогодние праздники
.
  31.12.19 10:02
Встреча Нового года в Москве будет организована на более чем 100 площадках
.
  31.12.19 09:20
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
.
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица
.
  30.12.19 10:36
ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения
.
  30.12.19 10:08
Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы
.
  27.12.19 16:51
В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях
.
  27.12.19 16:07
Адвокат: сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket