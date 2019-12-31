Воронежский "Электросигнал" планирует привлечь кредит на 400 млн рублей

31.12.19 11:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет директоров ОАО "Электросигнал" (входит в концерн "Созвездие") на заседании 30 декабря одобрил сделку по привлечению в Новикомбанке кредитной линии с лимитом задолженности 400 млн рублей, сообщается в материалах "Электросигнала".

Заемные средства привлекаются для финансирования расходов, связанных с выполнением обязательств по контрактам.

По кредитной линии предусмотрены транши сроком до 365 дней (под процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,45% годовых) и до 730 дней (под процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,75% годовых). Срок действия каждого транша определяется в зависимости от сроков поступления выручки по контрактам, закрепленным в качестве источника погашения задолженности.

Дата окончательного погашения кредитной линии - не позднее 23 сентября 2022 года.

При этом отмечается, что срок погашения может быть пролонгирован по согласованию с кредитором в случае предоставления документального подтверждения изменения графиков поставки/исполнения работ/оплаты по контрактам.

ОАО "Электросигнал" выпускает оборудование для автоматической системы управления общевойсковыми соединениями "Акведук" Минобороны РФ.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в РФ. До недавнего времени концерн входил в "Объединенную приборостроительную корпорацию" (ОПК), в составе которой в 2017 году был интегрирован в объединенный холдинг "Росэлектроника" в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера "Ростеха".

Новикомбанк по итогам трех кварталов 2019 года занимает 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".