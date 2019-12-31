Холодный фронт испортит погоду в Крыму, объявлено штормовое предупреждение

31.12.19 11:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Ливни с мокрым снегом и ветер порывами до 22-х метров в секунду накроют Крым в первый день нового года, объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба МЧС республики со ссылкой на данные синоптиков сообщает, что 1 января в связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 17-22 м/с.

Спасатели советуют жителям полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под деревьями.