Устранена авария, оставившая без воды около 40 тыс. жителей Ростовской области

31.12.19 11:28

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Аварийные бригады завершили ремонт магистрального водовода в городе Новошахтинск в Ростовской области, из-за порыва которого несколько поселков остались без водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения жителей городов Шахты, Новошахтинск и Октябрьского района завершены в 5:15 мск 31 декабря. Затем была проведена промывка и дезинфекция. В 6:30 мск приступили к заполнению и опрессовке водовода", - говорится в сообщении.

Планируется, что вода жителям Октябрьского района начнет поступать с 10:00 мск, поселка Майский - с 12:00 мск, города Новошахтинск - с 14:00 мск.

Как сообщалось ранее, в понедельник более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водоводе в городе Новошахтинск в Ростовской области. На время аварийно-ремонтных работ водоснабжение жителей обеспечивалось автоцистернами.