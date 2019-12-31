Подъездная дорога к Майкопу и транспортная развязка открыты в Адыгее

31.12.19 11:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство подъездной дороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара стоимостью 4,75 млрд рублей завершено в Адыгее, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Два объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение" - говорится в сообщении.

Реконструкцией участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" на подъезде к Майкопу со стороны Армавира стоимостью 4 млрд рублей занимается Упрдор "Черноморье". На десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей. Параметры дороги соответствуют первой категории, отмечает пресс-служба.

Кроме того в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда за 2 млрд рублей, работы планируется завершить летом 2020 года.

Строительством авторазвязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара занималась компания "Адыгеяавтодор". На эти цели направлено 750 млн рублей. Путепровод соединяет действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) - в сторону поселка Северный.

В дальнейшем участки планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект - объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения ведомствам - продолжить развитие придорожного сервиса, планирование съездов и мест отдыха при проведении масштабных работ по строительству и реконструкции дорог.