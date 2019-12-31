Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.12.19 11:50

Подъездная дорога к Майкопу и транспортная развязка открыты в Адыгее

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство подъездной дороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара стоимостью 4,75 млрд рублей завершено в Адыгее, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Два объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение" - говорится в сообщении.

Реконструкцией участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" на подъезде к Майкопу со стороны Армавира стоимостью 4 млрд рублей занимается Упрдор "Черноморье". На десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей. Параметры дороги соответствуют первой категории, отмечает пресс-служба.

Кроме того в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда за 2 млрд рублей, работы планируется завершить летом 2020 года.

Строительством авторазвязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара занималась компания "Адыгеяавтодор". На эти цели направлено 750 млн рублей. Путепровод соединяет действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) - в сторону поселка Северный.

В дальнейшем участки планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект - объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения ведомствам - продолжить развитие придорожного сервиса, планирование съездов и мест отдыха при проведении масштабных работ по строительству и реконструкции дорог.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.12.19 10:11
Общественный транспорт Москвы будет бесплатно работать всю новогоднюю ночь
.
  31.12.19 10:07
Особый режим безопасности вводится в центре Москвы на новогодние праздники
.
  31.12.19 10:02
Встреча Нового года в Москве будет организована на более чем 100 площадках
.
  31.12.19 09:20
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
.
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица
.
  30.12.19 10:36
ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения
.
  30.12.19 10:08
Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы
.
  27.12.19 16:51
В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях
.
  27.12.19 16:07
Адвокат: сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket