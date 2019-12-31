Голикова хотела бы возродить "фишку" России - многодетные семьи

31.12.19 12:02

© РИА Новости. Максим Блинов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье - отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.

"В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка", - сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране.

"Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны", - сказала Голикова.