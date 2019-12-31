Сильная метель накрыла Поволжье накануне Нового года

31.12.19 13:19

© РИА Новости. Владимир Песня

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый сильный снегопад пришел в Саратовскую область в канун Нового года.

Ожидается, что 1 января 2020 года жители области тоже встретят со снегом. В среду прогнозируется усиление юго-западного ветра, порывы до 20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 м, сообщает во вторник пресс-служба областного ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют непогоду и в Марий Эл. На сайте республиканского главка МЧС сообщается, что во вторник в регионе ожидаются метель, гололед, порывы ветра до 18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. В связи с этим спасатели рекомендуют не выезжать без серьезной необходимости за пределы населенного пункта.

"Если без этого не обойтись, двигайтесь только по главным дорогам, позаботьтесь о наличии полностью заряженного телефона, термоса с горячим чаем, теплой одежды", - говорится в сообщении.

В Мордовии в последний день уходящего года также будет метель, порывы юго-западного ветра могут достигать 18 м/с.

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются и в Ульяновской области, в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Днем 31 декабря местами возможна метель, усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 20 м/с. Спасатели рекомендует взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Сильный ветер и метель ожидается днем во вторник и в Чувашии. В республике на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

В Оренбургской области синоптики прогнозируют днем во вторник сильный туман, а также изморозь до 10 мм.

Ухудшится погода и в Самарской области.

"31 декабря местами по области и в Самаре ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с. Днем ожидается сильный снег, метель, с ухудшением видимости 500-1000 метров. На дорогах местами снежные заносы. Объявлен желтый уровень опасности", - предупреждают спасатели.

Штормовое предупреждение объявлено и в Башкирии, где утром и днем ожидается очень сильный ветер с порывами 20-25 м/с, снег, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости.

Сильный снег и метель накроют 31 декабря и Пензенскую область. В канун Нового года в регионе ожидается юго-западный ветер, по всей территории порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью -4, -9, днём 0, -5?С.

Существенное ухудшение погоды в последний день уходящего года ожидается и в Татарстане. Синоптики прогнозируют снегопад и метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, а также сильный юго-западный ветер до 22 м/с. В новогоднюю ночь и днем 1 января в республике под влиянием циклона ожидается теплая погода, местами слабая метель и гололед. При этом на дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.