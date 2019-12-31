Власти Севастополя призвали жителей Крыма отказаться от поездок на Украину

31.12.19 15:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Поездки на Украину для жителей Крыма небезопасны, предупредили в правительстве Севастополя.

"Рискам подвержены в первую очередь крымчане, которые выезжают в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов. Рекомендуем жителям полуострова проявить предусмотрительность и отказаться от невынужденных поездок на Украину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте городского правительства.

Правительство предупреждает о "продолжающихся попытках преследования жителей Крыма и Севастополя, которые выезжают на Украину с целью посещения своих друзей и родственников".

Кроме того, отмечается в сообщении, "с декабря 2019 года со стороны Государственной пограничной службы Украины организован усиленный контроль за исполнением гражданами, зарегистрированными на полуострове, судебных решений, которые выносились в отношении них украинскими судами и предусматривали ограничения на выезд за границу (например, подтвержденная в судебном порядке задолженность по выплате алиментов и кредитным обязательствам перед банками)".

Власти напомнили о примерах задержания крымчан на границе и предупредили об "угрозе личной безопасности".