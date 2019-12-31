Смерчи прогнозируют в Сочи в ближайшие часы

31.12.19 15:33

© РИА Новости. Нина Зотина

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Опасность формирования смерчей над морем существует в ближайшие 3-6 часов 31 декабря на территории Большого Сочи на участке Магри - Веселое, сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоёмов, принять все меры предосторожности и позаботиться о сохранности своего имущества.

"В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - напоминает горадминистрация.