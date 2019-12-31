Путин в новогоднем обращении к согражданам выражает уверенность в успешном развитии России

31.12.19 16:44

© РИА Новости. Алексей Никольский

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к согражданам отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время, но заверил, что россияне могут сделать все, чтобы Россия успешно развивалась.

"Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы всё в нашей жизни менялось только к лучшему", - сказал глава государства в своем поздравлении.

Президент подчеркнул, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России.

"От усилий и вклада каждого из нас зависит её настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей", - сказал он.

Эти ценности, продолжил Путин, передали нынешнему поколению сограждан их предки - "героическое, несгибаемое поколение победителей".

Глава государства напомнил, что в наступающем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошёл через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!", - сказал он в связи с этим.

По словам президента, несмотря на множество дел, россияне в Новый год в первую очередь ценят теплоту человеческих отношений и дружеского общения, стремятся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в поддержке.

"Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят своё тепло уже младшим поколениям", - сказал Путин в своем обращении.

Президент отметил, что, несмотря на то, что у каждой семьи существуют свои новогодние традиции, все их объединяет атмосфера добра и заботы.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый", - пожелал глава государства соотечественникам в новом году.