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Петербуржцы смогут увидеть фокусы, показ модных шляпок и погадать на кофейных зернах в Гатчине

© РИА Новости. Алексей Даничев
31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Государственном музее-заповеднике "Гатчина" в среду начнется новогодний фестиваль, сообщает пресс-служба ГМЗ.

Детей и взрослых ждут рождественская ярмарка, игры, концерты, квесты, тематические экскурсии, выступление фокусника-иллюзиониста, гадания на кофейных зернах, показ модных шляпок и платьев.

Плац перед Гатчинским дворцом превратится в ярмарочный городок, где можно приобрести сувениры, подарки, сладости, натуральные фермерские продукты. Ежедневно с 13.00 до 16.00 для детей организованы новогодние интермедии, хороводы, игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

7 января в 14.30 на плацу выступят артисты театра "Малый Трианон" с праздничной рождественской программой "А в Иерусалиме радостно звонили...".

Фестиваль выдержан в стилистике начала XX века. Со 2 по 8 января в Гатчинском дворце будет проходить специальная экскурсионная программа: ежедневно в 13.00 в парадных залах дама-медиум, горничная, камер-юнгфера, художник и фотограф будут рассказывать об обитателях дворца, вовлекая гостей в салонные игры ушедшей эпохи.

"На третьем этаже Центрального корпуса маги будут гадать на кофейных зернах и картах Таро. Фокусник и иллюзионист господин Роман с ассистентками представят программу "ИллюзионЪ для взрослых" - в 17.00 в фойе театра посетителей ждут настоящая левитация, живые голуби, исчезновение женщины в кованом сундуке, чтение мыслей на расстоянии, смертельный номер с протыканием головы - самые модные фокусы начала прошлого столетия", - говорится в сообщении.

Посетительниц музея не оставит равнодушными театрализованный показ шляпок с "преображением" публики. Дама, примерив стилизованный под старину головной убор, почувствует себя телефонисткой, суфражисткой, почтенной супругой государственного чиновника или молодой вдовой разбогатевшего помещика.

Для детей с 11.00 до 17.00 открыты Детские гостиные, в парадных залах пройдут квесты, а на первом этаже Мраморной лестницы ежедневно в 13.00 и 14.00 - кукольный спектакль "Петрушкин ряд" театра "Папьемашенники".

Приоратский дворец также принимает участие в фестивале. Ежедневно со 2 по 8 января в 16.00 в программе "Зимний сон старого замка" сказочный персонаж проверит, хорошо ли дети помнят всеми любимые сказки. 6 и 7 января в 17.30 экскурсоводы расскажут о старинных обычаях празднования Рождества: колядках, гаданиях и других святочных развлечениях. Зрители увидят настоящий вертепный ящик, а в заключение смогут сфотографироваться в костюмах волхвов и пастухов.

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