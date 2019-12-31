Новогодние эстафеты, мастер-классы и массовое катание на коньках ждут жителей Вологодчины в праздники

31.12.19 16:14

© РИА Новости. Юрий Кавер

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Более сотни праздничных мероприятий пройдет в новогодние каникулы в Вологодском районе Вологодской области, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Любителей спорта ждут ледовые эстафеты, катания на коньках, "елочные" забеги. В сельских поселениях состоятся соревнования по волейболу, футболу, хоккею, мини-футболу, шахматам, шашкам, плаванию", - говорится в сообщении.

3 января в поселке Майский под Вологдой пройдет районный день здоровья, со 2 по 8 января - традиционные массовые катания на коньках.

Кроме того, в домах культуры и школах Вологодского района будут организованы мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и рождественских открыток, различные интерактивные программы, рождественские посиделки.

Для посетителей в новогодние каникулы открыт Музей русских народных инструментов в доме культуры поселка Кувшиново, обзорные экскурсии по Вологодскому районному краеведческому музею имени композитора Валерия Гаврилина.