Трое неизвестных напали на пост ДПС в Магасе

31.12.19 18:57

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Неизвестные совершили вооруженное нападение на пост дорожно-патрульной службы в ингушской столице, есть погибшие, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе. В результате нападения два человека погибли, один ранен", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, нападавших было трое.

"Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался", - сказал источник.

По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.