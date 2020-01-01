Материнский капитал в 2020 году увеличен до 466,6 тыс. рублей

01.01.20 10:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

1 января. Interfax-Russia.ru - Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8% - теперь он составляет 466 тыс. 617 рублей.

Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 026 рублей.

Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).

Кроме того, в 2020 году сроки назначения выплаты семьям по рождению ребенка увеличиваются вдвое, а также, поднимается стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам.

С 1 января 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет (сейчас выплата действует до полутора лет). Кроме того, с нового года расширится круг получателей этой выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода - с полутора до двух прожиточных минимумов.

Также с 1 января расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Софинансирование по этой программе получат 75 российских регионов. Общий объём в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.

С 2020 года на 1 тыс. рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма, как сообщалось, будет направлена на оплату психологической поддержки женщинам, что будет способствовать снижению числа абортов.

Кроме того, увеличатся пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2020 году максимальная сумма этого пособия составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц (в 2019 году - 65 416,6 рубля).