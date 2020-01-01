Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.01.20 10:41

Материнский капитал в 2020 году увеличен до 466,6 тыс. рублей

© РИА Новости. Алексей Никольский
1 января. Interfax-Russia.ru - Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8% - теперь он составляет 466 тыс. 617 рублей.

Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 026 рублей.

Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).

Кроме того, в 2020 году сроки назначения выплаты семьям по рождению ребенка увеличиваются вдвое, а также, поднимается стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам.

С 1 января 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет (сейчас выплата действует до полутора лет). Кроме того, с нового года расширится круг получателей этой выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода - с полутора до двух прожиточных минимумов.

Также с 1 января расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Софинансирование по этой программе получат 75 российских регионов. Общий объём в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.

С 2020 года на 1 тыс. рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма, как сообщалось, будет направлена на оплату психологической поддержки женщинам, что будет способствовать снижению числа абортов.

Кроме того, увеличатся пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2020 году максимальная сумма этого пособия составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц (в 2019 году - 65 416,6 рубля).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.01.20 13:05
Социальные выплаты и пособия в Москве выросли на 5,6%
.
  01.01.20 11:40
Эвакуация легковых машин в Москве подорожала на 200 рублей
.
  01.01.20 11:22
Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора
.
  31.12.19 10:11
Общественный транспорт Москвы будет бесплатно работать всю новогоднюю ночь
.
  31.12.19 10:07
Особый режим безопасности вводится в центре Москвы на новогодние праздники
.
  31.12.19 10:02
Встреча Нового года в Москве будет организована на более чем 100 площадках
.
  31.12.19 09:20
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
.
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица
.
  30.12.19 10:36
ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket