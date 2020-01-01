МРОТ вырос в РФ до 12 130 рублей

01.01.20 10:45

Фото Александра Левчука

1 января. Interfax-Russia.ru - Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) на всей территории России поднята на 850 рублей - до 12130 рублей в месяц.

Закон о росте МРОТ был подписан президентом РФ в конце декабря, он вступает в силу 1 января.

В 2019 году МРОТ был установлен в размере 11280 рублей, в 2020 году эта сумма выросла на 7,5%.

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре 2019 года заявляла, что повышение МРОТ до 12130 рублей с 1 января 2020 года обойдется государству в почти 21 млрд рублей, из них федеральный бюджет заплатит около 6 млрд рублей, остальные деньги будут направлены из бюджетов регионов.

Законодательством предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В этом году МРОТ был рассчитан с учетом этого требования.

Кроме того, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%.

Такая индексация заложена в законе, она затронет около 31 млн российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости для них увеличивается на одну тысячу рублей - с 15,4 тыс. рублей до порядка 16,4 тыс. рублей. Как ожидается, к 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель вырастет еще на две тысячи - до 18,3 тыс. рублей.

Кроме того, 1 февраля в России проиндексируют целый ряд социальных выплат. Это ежемесячная денежная выплата Героям России и Советского Союза, Героям Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы, ветеранам, инвалидам, пострадавшим из-за радиационных катастроф, а также выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Планируется, что индексация будет произведена на уровень инфляции за 2019 год - предварительно на 3,1%, окончательно коэффициент будет уточнен после финальных данных Росстата.

В 2020 году проиндексируют также пенсии по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) и социальные выплаты. Эта индексация состоится 1 апреля и будет произведена в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год, предварительно - на 7%.