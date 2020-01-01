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01.01.20 13:02
Состояние раненого при нападении в Магасе полицейского остается тяжелым
"Состояние двух сотрудников полиции лечащие врачи оценивают как средней тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое. Ситуация с их лечением находится под личным контролем министра здравоохранения республики Заремы Льяновой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг " в республиканской больнице, раненый при отражении нападения один из бандитов Ахмед Имагожев находится в бессознательном состоянии.
"Мужчина остается в тяжелом состоянии, он без сознания", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" спикер ингушского парламента Магамет Яндиев, депутаты решительно осуждают циничное нападение на пост ДПС при въезде в Магас, в результате которого есть убитый и раненые. "Новогодний праздник омрачен подлым нападением преступников на сотрудников ДПС республики, выполнявших служебный долг. Уверен, что это страшное преступление будет расследовано в самое ближайшее время, а виновные понесут заслуженное наказание и не уйдут от правосудия", - сказал Яндиев.
Парламентарии выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
По данным пресс-службы регионального МВД, около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.
В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. Бандиты нейтрализованы.
На место происшествия выезжало руководство МВД по региону.
Как сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД отдела МВД России по Магасу старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев.
В среду погибшего сотрудника полиции похоронили на кладбище в селе Средние Ачалуки, передает корреспондент "Интерфакса".
В траурном мероприятии приняли участие коллеги 34-летнего старшего лейтенант полиции, родственники, представители органов местного самоуправления, известные религиозные деятели.
Кроме того, выразить соболезнование его семье полицейского приехали совершенно незнакомые люди. Ранее посредством соцсетей молодые люди обратились к жителям республики с просьбой прийти на похороны, проявить единство против зла, высказать слова поддержки родным и близким Зелимхана, тем самым отдать ему дань уважения и признания за службу на благо республики и народа. Сотни верующих откликнулись на эту просьбы, оставив свои личные дела, и приехали на траурное мероприятие в Малгобекский район.
По данным источника агентства, один из нападавших на пост ДПС - Микаил Мизиев - был убит, второй, Ахмед Имагожев, армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Предположительно, он является сыном директора одного из центров культурного развития республики, там же охранником работал и Имагожев.
"У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным источника, убитый бандит - житель Карабулака Мизиев - родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре.
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