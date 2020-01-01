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01.01.20 11:06

Длинные выходные ждут россиян в феврале, марте и мае

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 января. Interfax-Russia.ru - Россиян в 2020 году ждут восьмидневные январские каникулы и большие пятидневные выходные в начале мая, а также четыре "тройных" уик-энда в феврале, марте, мае и июне.

Год начнется для жителей России с восьмидневных новогодних каникул - с 1 по 8 января, первым рабочим днем будет 9 января (четверг).

Поскольку праздники 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, правительство в июле 2019 года перенесло их на май (на 4 и 5 мая). Поэтому "первые майские" продлятся целых пять дней - с 1 по 5 мая.

23 февраля и 8 марта выпадают в этом году на выходные, поэтому нерабочим будет следующий за ними понедельник. Таким образом, в феврале нерабочими будут 22,23 и 24 числа, в марте - 7, 8 и 9 числа. По тому же правилу выпавший на субботу День Победы автоматически перенесен на понедельник, 11 мая.

В июне День России 12 числа выпадает на пятницу, благодаря чему работники в России снова будут отдыхать три дня подряд - с 12 по 14 июня.

Следующий праздник - День народного единства 4 ноября - выпадает на среду.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 112) в России установлены следующие праздники: Новогодние каникулы проходят 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.

Каждый год правительство утверждает перенос выходных, которые выпадут на праздничные дни в следующем году.

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