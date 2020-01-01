Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора

01.01.20 11:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 января. Interfax-Russia.ru - Первый этап перехода к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в российской столице стартует с 1 января 2020 года.

Для реализации программы в московских дворах подготовлены и уже принимают ТКО почти 23 тыс. контейнерных площадок.

Контейнеры с синей индикацией предназначены для сбора пластика (бутылки из-под напитков и моющих средств, упаковка продуктов питания), стеклянных банок и бутылок, металла (жестяные и алюминиевые банки) и макулатуры (бумага, картон).

Контейнеры с серой индикацией рассчитаны на смешанные, загрязненные органикой отходы.

Новая система обращения ТКО была введена в России с 1 января 2019 года. В Минприроды РФ отмечали, что это кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия.

При этом Москве, Петербургу и Севастополю на законодательном уровне разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июля 2019 года заявил, что москвичи созрели для раздельного сбора мусора, эта система заработает по всей территории города с 1 января 2020 года.

"Мне кажется, москвичи созрели для этого. Есть общественный запрос... Поэтому первые шаги надо делать", - рассказал Собянин в интервью телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24".

Руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев в свою очередь заявил, что мусоропроводы в многоквартирных домах сохранятся и после 1 января 2020 года.

"Сразу хочу всех успокоить, мы сейчас об этом часто говорим: а что будет с мусоропроводами? А не будет ли штрафов? Я могу сказать уверенно: никаких мер жестких по штрафам, по завариванию мусоропровода правительство Москвы не планирует", - рассказал Соловьев на Московском урбанистическом форуме.