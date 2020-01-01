Утильсбор на новые легковые автомобили вырос почти на 111% с 1 января

01.01.20 11:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 января. Interfax-Russia.ru - Ставки утилизационного сбора на новые легковые автомобили, вступившие в силу с 1 января 2020 г. после очередной индексации, выросли в среднем на 110,7%.

По итогам третьего повышения, о котором было объявлено в ноябре, индексация в меньшей степени затронула машины с двигателем до 1 л (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.

Введенный в 2012 г. утильсбор до этого индексировался уже дважды, что было реакцией на планомерное снижение ввозных пошлин на иномарки в рамках обязательств РФ при вступлении в ВТО (с 30% до 15% к 2019 г.): первый раз - в 2016 г. на 65%, второй - весной 2018 г., когда в среднем ставки сбора повысились на 15%, а по некоторым позициям - на 90%.

Автопроизводители, локализованные в РФ, получают от государства компенсацию утильсбора в виде промсубсидий объемом около 200 млрд руб. Последние годы выплаты производились на равных условиях для всех производителей. Однако в конце декабря правительство приняло решение дифференцировать господдержку каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации. Согласно новой концепции, предложенной Минпромторгом, 50% от всего объема выплат с 2020 г. будут распределяться при достижении целевых показателей по принятой правительством балльной системе, с 2021 г. - уже 75%, а с 2022 г. - все 100%.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в конце декабря заявлял, что "через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - утилизационный сбор будет вновь проиндексирован". Он отмечал, что на фоне повышения индексации сбора и введения новых требований по локализации некоторые автопроизводители грозят уходом с российского рынка.

"Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать, и знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать - в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков", - говорил министр.