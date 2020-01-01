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01.01.20 11:39
Неизвестные "заминировали" главную площадь Хабаровска в новогоднюю ночь
"Происшествием, заставившим все оперативные службы подняться по тревоге, стало ложное сообщение о минировании главной площади краевой столицы. Сигнал на пульт диспетчеров поступил спустя 10 минут после боя курантов. К площади стянули 129 сотрудников различных подразделений и 8 единиц техники. За 40 минут оперативники полностью проверили ледовый городок и окрестную территорию. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщает, за праздничные сутки в крае произошло 19 пожаров, 10 из которых случились в жилом секторе. В новогоднюю ночь возгорание возникло в административном здании по улице Ульяновской в Хабаровске, там на площади 400 кв. метров сгорела крыша. Второе возгорание произошло в одном из частных домов города, там погибли два человека.
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