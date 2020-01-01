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01.01.20 12:49

Еще 19 регионов РФ включились в эксперимент по налогу на самозанятых

© РИА Новости. Антон Денисов
1 января. Interfax-Russia.ru - Поправки в федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" вступают в силу с 1 января 2020 года.

Закон с этой даты включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов России.

Документ, авторами которого являются глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета Федерации Николай Журавлев, был внесен в Госдуму 15 ноября.

Как следует из закона, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

"По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Как сообщалось, режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

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