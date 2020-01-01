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Режим ЧС объявлен в Хабаровском края из-за подтопления домов волнами с моря

© РИА Новости. Олег Смереченский
1 января. Interfax-Russia.ru - В Охотском районе Хабаровского края, где нагонными волнами с моря днем в среду подтопило 15 частных жилых домов в поселке Морской, введен режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

"В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был ведён режим "чрезвычайной ситуации" для ликвидации последствий подтопления", - говорится в сообщении.

По уточнённым данным, в поселке Морской в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов (30 человек), 27 придомовых территории, также вода зашла на одну придомовую территорию в поселке Охотск и три придомовые территории в поселке Иня.

Для временного размещения жителей потопленных домов в районном центре предусмотрен пункт временного размещения (ПВР) на базе детского дома вместимостью до 300 человек. Жители пока отказались от размещения в ПВР, поселились у родственников.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации последствий подтопления задействованы 23 человека и пять единиц техники.

Как поясняет пресс-служба, нагонная волна сформировалась в результате наложения морского прилива и сильных порывов ветра, "обусловленных влиянием циклона на побережье Охотского моря". В 15:30 местного времени (08:30 мск) отмечался максимальный морской прилив, "на данный момент уровень воды пошел на спад и сохраняется только в низинных участках местности поселка Морской (где находятся 15 жилых домов)".

"Такое сезонное природное явление характерно для территорий Охотского побережья. В поселках организован мониторинг паводковой обстановки с учетом приливно-отливных явлений. Следующий прилив ожидается в четверг в 03:00 местного времени (в среду 20:00 мск), который будет меньшим объемом водности. По предварительным оценкам, ухудшения обстановки не прогнозируется", - сообщает пресс-служба.

В четверг группы местной власти еще раз обследуют территории, которые были подтоплены в среду.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю.

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