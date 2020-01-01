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01.01.20 13:05

Социальные выплаты и пособия в Москве выросли на 5,6%

© РИА Новости. Илья Питалев
1 января. Interfax-Russia.ru - Порядка 90 различных социальных выплат повышаются в Москве в 2020 году, соответствующее решение было принято на декабрьском заседании президиума столичного правительства.

Индексация составила 5,6%.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, в 2020 году только на финансирование денежных выплат, пособий и натуральных льгот москвичей будет направлено около 500 млрд рублей.

"Рост экономики и бюджетных доходов позволил увеличить практически все пособия и социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, пожилым людям и москвичам, имеющим особые заслуги перед городом и страной. Всего мы повышаем порядка 90 различных выплат", - написал мэр.

Собянин пояснил, что с 1 января, в частности, вырастут детские пособия малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-сирот; выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, юбилярам семейной жизни и другим москвичам старшего поколения.

"В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составит 1584 рубля, ветеранам труда - 1056 рублей, реабилитированным гражданам - 2112 рублей", - уточнил руководитель Москвы.

Собянин отметил, что в 2020 году в столице появится новая льготная категория граждан - дети войны. Это все без исключения москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

"Среди этого поколения есть сыновья полка, партизаны, участники обороны Москвы, труженики тыла, которые давно получают заслуженные льготы. Но большинство из них в годы войны были слишком малы, чтобы работать или сражаться. Однако же без скидок на возраст им сполна достались трудности военного лихолетья", - написал мэр.

Он добавил, что размер ежемесячной денежной выплаты детям войны составит 1584 рубля - столько же, сколько и труженикам тыла.

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