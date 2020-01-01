Более 6 млн человек приняли участие в праздновании Нового года в России

01.01.20 13:14

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские обеспечили безопасность около 6,5 миллионов человек во время праздничных мероприятий в новогоднюю ночь, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года", - сказала Волк.

Она отметила, что безопасность во время празднования Нового года обеспечили около 67,4 тысяч полицейских. Также привлекались сотрудники Росгвардии, представители ЧОП и общественных формирований и народных дружин.

"Нарушений общественного порядка не допущено. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - сообщила официальный представитель МВД.