Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.01.20 13:46

Закон о компенсациях для покупателей "криминального" жилья вступил в силу

© РИА Новости. Руслан Кривобок
1 января. Interfax-Russia.ru - В России 1 января вступил в силу закон, согласно которому добросовестные покупатели жилья, лишившиеся его в судебном порядке, смогут получить компенсации.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в декабре 2019 года. Документом устанавливается презумпция добросовестности покупателя недвижимости. Законом он признается таковым, если при приобретении жилья полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал об отсутствии права на отчуждение ему этого имущества.

"Таким образом, если, приобретая жилье, гражданин не знал о его "криминальном" прошлом и при этом полагался на данные государственного реестра, то он признается "добросовестным приобретателем", - пояснял председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Законом также устанавливается, что если жилая недвижимость была все-таки истребована от добросовестного приобретателя на основании судебного акта, то ему полагается компенсация. По выбору правообладателя компенсация может быть выплачена в размере реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости.

Согласно документу, государство теперь также не может истребовать жилое помещение, выбывшее из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина по истечении трех лет.

По данным Росреестра, за первое полугодие 2019 года в стране было рассмотрено 980 судебных исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения, из них 267 исков - в отношении жилых помещений, по 74 искам требования были удовлетворены. Наибольшее количество исков рассматривалось на территории Краснодарского края, Московской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

До принятия закона добросовестные покупатели жилья (то есть те, кто не знал и не мог знать, что собственник отчуждал ему недвижимость, не имея на это права) могли рассчитывать на компенсацию ущерба в размере до 1 млн рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.01.20 17:01
Более 750 тыс. пассажиров воспользовались городским транспортом в новогоднюю ночь в Москве
.
  01.01.20 13:05
Социальные выплаты и пособия в Москве выросли на 5,6%
.
  01.01.20 11:40
Эвакуация легковых машин в Москве подорожала на 200 рублей
.
  01.01.20 11:22
Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора
.
  31.12.19 10:11
Общественный транспорт Москвы будет бесплатно работать всю новогоднюю ночь
.
  31.12.19 10:07
Особый режим безопасности вводится в центре Москвы на новогодние праздники
.
  31.12.19 10:02
Встреча Нового года в Москве будет организована на более чем 100 площадках
.
  31.12.19 09:20
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
.
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket