Закон о компенсациях для покупателей "криминального" жилья вступил в силу

01.01.20 13:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

1 января. Interfax-Russia.ru - В России 1 января вступил в силу закон, согласно которому добросовестные покупатели жилья, лишившиеся его в судебном порядке, смогут получить компенсации.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в декабре 2019 года. Документом устанавливается презумпция добросовестности покупателя недвижимости. Законом он признается таковым, если при приобретении жилья полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал об отсутствии права на отчуждение ему этого имущества.

"Таким образом, если, приобретая жилье, гражданин не знал о его "криминальном" прошлом и при этом полагался на данные государственного реестра, то он признается "добросовестным приобретателем", - пояснял председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Законом также устанавливается, что если жилая недвижимость была все-таки истребована от добросовестного приобретателя на основании судебного акта, то ему полагается компенсация. По выбору правообладателя компенсация может быть выплачена в размере реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости.

Согласно документу, государство теперь также не может истребовать жилое помещение, выбывшее из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина по истечении трех лет.

По данным Росреестра, за первое полугодие 2019 года в стране было рассмотрено 980 судебных исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения, из них 267 исков - в отношении жилых помещений, по 74 искам требования были удовлетворены. Наибольшее количество исков рассматривалось на территории Краснодарского края, Московской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

До принятия закона добросовестные покупатели жилья (то есть те, кто не знал и не мог знать, что собственник отчуждал ему недвижимость, не имея на это права) могли рассчитывать на компенсацию ущерба в размере до 1 млн рублей.