Двух раненых при нападении в Магасе полицейских отправят на лечение в Москву

01.01.20 14:24

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

1 января. Interfax-Russia.ru - Двоих сотрудников полиции, получивших серьезные ранения в ходе нападения на пост ДПС при въезде в Магас (Ингушетия), решили перевезти в Москву в одну из лучших клиник, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в следственных органах региона.

"Принято решение до конца дня осуществить перевозку двух полицейских в Москву ", - сказал собеседник агентства в среду.

По факту нападения на пост ДПС Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Накануне около 17:30 было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.

Один из нападавших был убит, второй ранен и доставлен в больницу. У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами.