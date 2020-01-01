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01.01.20 14:35

Грузовые железнодорожные тарифы с 1 января 2020 года выросли на 3,5%

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 января. Interfax-Russia.ru - Грузовые железнодорожные тарифы с 1 января 2020 года выросли на 3,5%.

Индексация осуществлена по принципу "инфляция минус". Он применяется с 2018 г. и будет действовать в период до 2025 г. Размер повышения рассчитывается на основе макропрогноза министерства экономического развития РФ как среднее арифметическое фактических индексов потребительских цен за предшествующие два года и прогнозных - на следующие два года - минус 0,1 процентных пункта.

В этот же период - до 2025 г. - будут применяться две надбавки: 2%-ная - для дополнительного финансирования "Российскими железными дорогами" капитального ремонта пути и 1,5%-ная - компенсирующая РЖД расходы в связи с корректировкой налогового законодательства. Эти решения призваны балансировать бюджет монополии в период действия долгосрочной программы ее развития.

Кроме того, с 2019 г. в тарифный прейскурант были перенесены 8%-ные экспортные надбавки, в том числе для угольщиков, ранее имевших преференции в этой части в рамках "ценового коридора", которым мог пользоваться перевозчик. Для ряда грузов сделано исключение. В частности, экспортные надбавки не применяются при перевозках нефти и нефтепродуктов, алюминия и его "первичных сплавов в болванках, слитках, чушках и подобных формах", алюминиевого порошка. Кроме того, в список исключений попали газовый конденсат, его дистилляты и стабильный газовый бензин.

Также из "тарифного коридора" в прейскурант была перенесена 8%-ная надбавка на импорт грузов из Украины через сухопутные пограничные переходы на Юго-Восточной и Московской железных дорогах (кроме станций Рудня, Красное, Сураж и Злынка) на станции курского, рязанского и смоленского регионов МЖД, а также столичного региона Октябрьской железной дороги.

Одновременно с 2019 г. в прейскуранте был установлен повышающий коэффициент 1,06 (6%-ная надбавка) на порожний пробег полувагонов. Такое решение призвано стимулировать сокращение порожнего пробега такого подвижного состава и нерациональной загрузки железнодорожной сети, отмечал регулятор.

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