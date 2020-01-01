Россия переходит на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

01.01.20 14:39

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

1 января. Interfax-Russia.ru - С 1 января 2020 года все регионы РФ переходят к расчету налога на недвижимость исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были приняты правительством еще в 2014 году. Согласно документу, с 2020 года при расчете налога на имущество по всей стране будет использоваться только кадастровая стоимость. Регионы, желавшие перейти к новой системе расчета налога раньше, получили такую возможность с 2015 года. По данным ФНС, такое решение было принято в 28 регионах.

В частности, с 1 января 2015 года налог на имущество исходя из кадастровой стоимости начал действовать в Москве и Московской области, Бурятии, Татарстане, Ингушетии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Коми, Удмуртии, Башкирии, Новгородской, Сахалинской, Амурской, Магаданской, Новосибирской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Архангельской, Псковской и Пензенской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и Забайкальском крае.

Для других регионов был предусмотрен пятилетний период для перехода к расчету налога на имущество физических лиц исходя из ее кадастровой стоимости. В этот период при расчете нового налога муниципалитеты применяли понижающий коэффициент, чтобы избежать резкого роста суммы налога.

Кадастровая оценка определяется по итогам государственной массовой оценки жилья. В первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога граждане платили только 20% от суммы налога, затем, соответственно 40%, 60%, 80%, и только на пятый год выходят на 100%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено изменить процедуру кадастровой оценки недвижимости. Согласно соответствующему законопроекту, допущенная ошибка в оценке стоимости недвижимости будет теперь рассматриваться в пользу ее владельца. Также введена персональная ответственность оценщиков.