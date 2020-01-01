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01.01.20 16:30
В Калининградском САР по итогам 2019 года зарегистрирован 21 резидент
"Во вторник, 31 декабря на территории САР зарегистрирована 21-я международная компания в форме акционерного общества "КЕДЕСТОН ЛИМИТЕД", осуществляющая холдинговую деятельность", - говорится в пресс-релизе.
В 2020 году Корпорация намерена продолжить действия, направленные на привлечения новых участников САР.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года глава АО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Толмачев говорил, что до конца года надеется на регистрацию в САР порядка 20-25 компаний.
Специальные административные районы, в которые могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций, появились в России в прошлом году. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).
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