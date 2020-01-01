Проценты и штрафы по займам с 1 января не могут превышать долг более чем в 1,5 раза

01.01.20 16:32

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 января. Interfax-Russia.ru - Вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до одного года: проценты и иные платежи с 1 января 2020 года не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Ранее были внесены поправки в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Первые изменения вступили в силу с 28 января 2019 года, тогда предельный уровень платежей по займам был ограничен 2,5 суммы долга, ежедневная процентная ставка - уровнем 1,5%. Затем с 1 июля 2019 года проценты и штрафы не могли превышать долг более чем вдвое, ежедневная процентная ставка ограничивалась 1%.

С 28 января 2019 года также был введен новый специализированный вид займа - на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней (так называемый "заем до зарплаты"). Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна быть больше 200 рублей. В отношении такого займа не действуют ограничения предельного долга и максимальной ежедневной ставки, но его запрещается продлевать или увеличивать его сумму.

Изменения в законодательство также ограничили круг лиц, которым можно переуступать права по договорам потребительского кредита (займа): например, кредитор не может переуступить права взыскания задолженности "черным" коллекторам. Кроме того, нелегальные кредиторы и коллекторы лишились права требовать исполнения, в том числе в судебном порядке, заключенного договора займа или переданных прав по нему.

"Микрофинансовые организации, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, должны будут поменять свою бизнес-модель либо уйти с рынка. Мы осознаем, что изменения устроят не всех. Но главное, что они будут полезны для заемщиков и позволят значительно снизить их долговую нагрузку", - комментировал директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков первые вступившие в силу изменения.