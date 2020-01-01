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01.01.20 17:01

Более 750 тыс. пассажиров воспользовались городским транспортом в новогоднюю ночь в Москве

© РИА Новости. Илья Питалев
1 января. Interfax-Russia.ru - Количество пассажиров, воспользовавшихся в Москве городским транспортом в новогоднюю ночь, выросло на 20% и составило более 750 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Свыше 750 тыс. пассажиров выбрали городской транспорт для поездок по Москве в новогоднюю ночь. Это более чем на 20 % больше, чем в прошлом году", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, четвёртый год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов.

"Более 685 тыс. пассажиров воспользовались метро и МЦК (Московское центральное кольцо) в новогоднюю ночь. 50 тыс. человек услышали праздничные поздравления президента России и мэра Москвы прямо в метро. Поздравления транслировались в вестибюлях, на эскалаторах, на платформах, а также на экранах в вагонах с субтитрами",- сказали в пресс-службе.

Кроме того, 31 декабря работа Московских центральных диаметров (МЦД) была продлена до 2:00 ночи 1 января.

"В новогоднюю ночь пассажиры совершили 12,4 тыс. поездок по МЦД",- сказал собеседник агентства.

Наземный транспорт за минувшую ночь перевез более 68 тыс. пассажиров. На 175 маршрутах курсировали свыше 510 электробусов, автобусов, троллейбусов и трамваев. Часть из них работали круглосуточно, другие - до 3:30, отметили в департаменте.

Впервые столичный транспорт в новогоднюю ночь работал бесплатно. Метро, МЦК и наземный транспорт стали бесплатными с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

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