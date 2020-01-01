Путин утвердил структуру ФССП

01.01.20 20:43

© РИА Новости. Владимир Песня

1 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов" (ФССП).

Этим документом утверждается перечень должностей высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения РФ и соответствующих этим должностям специальных званий; структура ФССП; а также перечень типовых должностей в органах принудительного исполнения РФ и соответствующих этим должностям спецзваний.

Кроме того, указом, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации, устанавливается предельное количество должностей высшего начальствующего состава органов принудительного исполнения - 48.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Еще одним указом главе ФССП Дмитрию Аристову присвоено специальное звание генерал-полковника внутренней службы.