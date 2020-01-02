Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажном доме в Твери

02.01.20 11:07

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 января. Interfax-Russia.ru - Хлопок бытового газа произошел утром в четверг в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет. О происшествии было оперативно доложено губернатору Игорю Рудене. Глава региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям", - отметил собеседник агентства.

По его словам, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств - министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.

"Пострадали два человека, сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы №48 и обеспечены горячим питанием. Решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры", - добавил собеседник агентства.