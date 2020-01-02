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02.01.20 11:07
Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажном доме в Твери
"Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет. О происшествии было оперативно доложено губернатору Игорю Рудене. Глава региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям", - отметил собеседник агентства.
По его словам, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств - министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.
"Пострадали два человека, сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы №48 и обеспечены горячим питанием. Решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры", - добавил собеседник агентства.
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