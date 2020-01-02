Фестиваль Снегурочек пройдет в Уфе

02.01.20 11:12

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

2 января. Interfax-Russia.ru - Более 300 Снегурочек примут участие в праздничном шествии, которое впервые пройдет в Уфе во время новогодних каникул.

"Приедут Снегурочки из 54 районов (Башкирии - ИФ), мы ожидаем не менее пяти участниц от каждого района", - сказал представитель регионального Госкомтуризма, одного из организаторов мероприятия.

Как следует из положения о фестивале, к участию в конкурсе "допускаются все желающие не зависимо от возраста и прочих параметров", пришедшие в костюме сказочной героини.

"Снегурочки" соберутся в третий день нового года на Советской площади и пройдут парадом до основной фестивальной площадки, где состоится флеш-моб и конкурсы среди участниц. Одновременно будет проходить интернет-голосование за участниц фестиваля. Организаторы обещают наградить ценными призами набравших наибольшее количество "лайков" участниц. Небольшие призы за участие в параде готовят для всех "снегурочек".

Задачи конкурса - развитие туристического потенциала Башкирии, пропаганда семейных ценностей, традиций и наследия народов республики, а также вовлечение местных жителей и гостей Уфы в творческую деятельность.