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02.01.20 11:42

Более 40 учений с боевыми вертолетами пройдет на юге России в 2020 году

Фото пресс-службы Черноморского флота
2 января. Interfax-Russia.ru - В 2020 году Южный военный округ проведет более 40 учений с боевыми вертолетами, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Планируется, что в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба на территории юга России. Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15% по сравнению с 2019 годом.

"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказали в штабе ЮВО.

По данным пресс-службы, основное внимание будет уделено полетам в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях. Кроме того, вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле.

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