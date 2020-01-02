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02.01.20 11:42
Более 40 учений с боевыми вертолетами пройдет на юге России в 2020 году
"Планируется, что в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба на территории юга России. Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15% по сравнению с 2019 годом.
"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказали в штабе ЮВО.
По данным пресс-службы, основное внимание будет уделено полетам в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях. Кроме того, вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле.
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