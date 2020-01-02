Один человек погиб в результате пожара в Астрахани, судьба еще одного неизвестна - губернатор

02.01.20 11:52

© РИА Новости. Антон Круглов

2 января. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, судьба еще одного жильца дома N22 на ул. Советская в Астрахани, где ночью произошел крупный пожар, не известна, сообщил с своем инстаграме губернатор региона Игорь Бабушкин в четверг.

"На данный момент известно, что из огня спасены восемь человек, один человек погиб и судьба еще одного неизвестна. Хочу принести искренние соболезнования родственникам погибшего. Всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь", - написал Бабушкин.

В администрации города агентству уточнили, что на месте пожара побывал глава города Радик Харисов. Он распорядился организовать горячее питание для погорельцев, которых временно разместили в здании Кировской районной администрации.

Как сообщалось, горевшая двухэтажная постройка с мансардой является памятником архитектуры. Пожар возник в 03:43 мск. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 800 кв. метров в 08:57 (07:57 мск).

Из здания было эвакуировано 8 человек.

На ликвидации ЧП было задействовано 20 единиц техники и 58 человек личного состава.