Подтопленные в первый день года дома в Хабаровском крае освободились от воды - МЧС

02.01.20 12:01

© РИА Новости. Олег Смереченский

2 января. Interfax-Russia.ru - Жилые дома в Охотском районе Хабаровского края, которые в среду оказались подтопленными из-за нагонной волны с моря, полностью освободились от воды, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном главке МЧС России.

"Ситуация стабилизировалась, вода из подтопленных накануне домов ушла. При ночном приливе повторного подтопления не было. В четверг будет проведен подворовой обход, будет дана оценка ущерба. Режим ЧС продолжает действовать", - сообщил собеседник агентства.

В районе силами территориальной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ИФ) организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц.

Как сообщалось, 1 января в результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. Подтопленными оказались 15 частных жилых домов и 27 придомовых территории в поселке Морской.

В поселке Новая Иня в зону подтопления попал один жилой дом и придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц (Заводская, Вострецова, Морская, Центральная, Олега Кошевого). Для размещения людей в п. Охотск был организован пункт временного размещения. Жильцы домов от отселения отказались, разместились у родственников.

В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был веден режим "чрезвычайной ситуации".

Нагонная волна сформировалась в результате наложения морского прилива и сильных порывов ветра. В МЧС отметили, что такое сезонное природное явление характерно для территорий Охотского побережья.