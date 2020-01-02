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02.01.20 12:09

Переход на электронные трудовые книжки начинается в России

© РИА Новости. Михаил Мордасов
2 января. Interfax-Russia.ru - Жители России в 2020 году определятся с тем, сохранить ли свою старую "бумажную" трудовую книжку - или перейти на так называемую электронную.

Закон об электронных трудовых книжках был подписан президентом 16 декабря 2019 года. В соответствии с ним, информация о трудовой деятельности и о стаже работника может храниться в электронном виде на ресурсах Пенсионного фонда.

Россиянам в течение года предстоит самим решить, переходить ли на новые технологии - или сохранить старую трудовую книжку в бумажном виде. В срок до 30 июня работодатели должны в письменном виде уведомить каждого работника об изменениях, связанных с трудовой книжкой, и проинформировать о праве выбора. Далее работник до конца года должен будет определиться со своим выбором и подать заявление работодателю в письменном виде.

Если выбор сделан не будет, будет сохранен прежний порядок и работодатель продолжит вести "бумажную" книжку.

Окончательно переход завершится 1 января 2021 года.

Закон, по мнению парламентариев и разработчиков, даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек, что особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников.

Что касается мнения россиян, то 43% из них считают использование трудовых книжек в электронном виде полезным, более трети россиян (35%) не одобряют такое нововведение, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru (опрос опубликован 5 декабря 2019 года).

Исследование показало, что больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек среди молодежи (47%, возраст - до 24 лет). По мнению этой группы опрошенных, электронные трудовые книжки более удобные в использовании.

Наибольшее количество противников введения электронных книжек приходится на граждан в возрасте от 45 лет и старше (39%). Основной аргумент "против" связан с возможными ошибками в электронных базах данных.

По данным Superjob.ru, каждому пятому россиянину (22%) все равно, какой электронной книжкой пользоваться.

1ку гг

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