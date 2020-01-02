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02.01.20 12:18
Стоимость трудового патента для мигранта в Москве выросла на 350 рублей
Соответствующая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.
В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей в 2019 году.
В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей.
Граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана получают патенты для работы на территории Москвы с 2015 года.
По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 млрд рублей. К середине декабря документ получили 427 тыс. человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин убежден, что любой трудовой мигрант, приезжающий на работу в город, должен платить налоги.
"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги - так же, как и москвичи", - заявил Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений 28 октября.
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