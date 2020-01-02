Главврача одной из больниц в Крыму задержали по подозрению в получении взятки

02.01.20 14:16

© РИА Новости. Илья Питалев

2 января. Interfax-Russia.ru - Главный врач Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревается в получении взятки, сообщила представитель главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта", - сказала она журналистам в четверг.

Преступление было выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Крыму и региональным управлением ФСБ. После получения части суммы главврач был задержан представителями этих ведомств. Возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженном с вымогательством (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).

Ленинский район - самый большой по площади в Крыму.