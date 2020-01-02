Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Нижегородской области, есть жертвы и пострадавшие

02.01.20 17:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 января. Interfax-Russia.ru - Авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла в Арзамасском районе Нижегородской области в четверг, есть жертвы и пострадавшие.

Пресс-служба регионального ГУ МВД РФ сообщает, что столкновение произошло около 15:30 мск на 14 км автодороги "Арзамас - Выездное - Сатис" .

"Двое граждан, находившихся в легковом автомобиле, погибли, есть пострадавшие - количество уточняется", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них погибли - это водитель и пассажир легкового автомобиля.

"Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы", - говорится в сообщении.