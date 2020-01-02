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02.01.20 17:24
Тигрица Светлая попала в фотоловушки с тремя тигрятами в ЕАО
"По всем срокам Светлой пора было принести второй выводок котят, и она это сделала... Настоящий новогодний подарок. Хочется отметить, что на некоторых кадрах фотоловушек зафиксирована, как Светлая с потомством, так и тигр Борис, который, с огромном долей вероятности, является отцом тигрят", - цитирует пресс-служба директора МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.
Ученые отмечают, что на территории ЕАО создана устойчивая группировка редкого амурского тигра, в которой не менее трех размножающихся самок. По их оценке, проект реинтродукции тигра на левобережье Амура проходит успешно.
Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев полагает, что удачному размножению тигров способствует высокая численность копытных животных в районе их обитания.
"Для сохранения этой хорошей тенденции в данной местности Службой охотничьего надзора ЕАО при нашей поддержке будет значительно усилена охрана, чтобы новоиспечённые мамаши и их дети были в безопасности", - цитирует пресс-служба центра Арамилева.
В настоящее время в ЕАО, по оценкам специалистов, насчитывается от 13 до 15 тигров.
Как сообщалось, тигра Бориса и тигрицу Светлую вернули в естественную среду обитания в числе других тигров в 2014 году. Все они прошли специальную подготовку в центре реабилитации. Тигра Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами - Кузей и Илоной - в мае того же года в тайгу Амурской области выпустил президент России Владимир Путин. В следующем месяце в ЕАО выпустили тигрицу Светлую и самца Устина.
Светлая осталась жить одна в заказнике "Журавлиный" и его окрестностях, а спустя примерно год после выпуска в ЕАО пришел Борис. Первые тигрята у Светлой и Бориса появились в 2017 году.
В конце декабря в фотоловушки также попала еще одна редкая хищница с выводком - тигрица из Лазо, выпущенная специалистами после реабилитации в дикую природу в 2018 году. Она принесла первое потомство - два разнополых тигренка.
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