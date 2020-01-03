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03.01.20 13:51
Белорусские НПЗ констатируют прекращение поставок нефти из России, работают на запасах сырья
"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель НПЗ.
"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года - ИФ) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", - констатировал представитель другого завода.
На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.
В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.
В то же время советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что заявок на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний у "Транснефти" нет.
"Мы не имеем заявок на прокачку от российских компаний на белорусские НПЗ", - сказал он.
При этом собеседник подчеркнул, что транзит российской нефти через Белоруссию идет без ограничений.
Демин напомнил, что график поставок нефти в Белоруссию на первый квартал утверждён. "В любой момент можем начать поставки на заводы, как появятся заявки", - уточнил он.
В то же время крупнейший белорусский оператор АЗС, государственное ПО "Белоруснефть" заявляет, что дефицита автотоплива в республике не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года.
"Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети ПО "Белоруснефть" работают в штатном режиме", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель генерального директора "Белоруснефти" по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.
По его словам, "поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы "Белоруснефти" с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно". "Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней", - подчеркнул Каморников.
Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", - сообщала пресс-служба президента.
Одновременно Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен. "Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января.
"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - добавил он.
Лукашенко 24 декабря заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.
"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.
Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Белоруссии - ИФ) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.
По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".
По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Белоруссию на 2,2% до 17,6 млн тонн.
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