Два человека погибли, серьезно пострадал ребенок при пожаре в многоэтажке в Петербурге

03.01.20 11:02

© РИА Новости. Варвара Гертье

3 января. Interfax-Russia.ru - В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Кировском районе северной столицы погибли двое взрослых, госпитализирован ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления МЧС в пятницу.

"Погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения, 9-летний ребёнок отправлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Согласно сообщению на сайте МЧС, инцидент произошёл накануне вечером в одной из квартир многоэтажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, 137, корпус 4: горели постельные принадлежности и обстановка на площади 3 кв. метра.

На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава, следует из сообщения ведомства.