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03.01.20 11:02
Два человека погибли, серьезно пострадал ребенок при пожаре в многоэтажке в Петербурге
"Погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения, 9-летний ребёнок отправлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению на сайте МЧС, инцидент произошёл накануне вечером в одной из квартир многоэтажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, 137, корпус 4: горели постельные принадлежности и обстановка на площади 3 кв. метра.
На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава, следует из сообщения ведомства.
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