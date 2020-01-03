Прокуратура проведет проверку после сообщений об избиении заключенных в Кемеровской области

03.01.20 11:06

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями в СМИ видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области, сообщило в пятницу надзорное ведомство региона.

"Организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, о результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По информации ГУ ФСИН по Кемеровской области, события, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году. Управлением собственной безопасности ведомства была проведена служебная проверка.

"Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки были направлены в следственные органы.

Видео, на котором запечатлено как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После его разместили СМИ.